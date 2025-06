Pisacane Cagliari quando la Primavera è il trampolino dei mister | la vittoria con i giovani che ha lanciato le carriere di Grosso e Baroni Ma il migliore non è più in Italia

In un’Italia calcistica spesso dominata da nomi altisonanti, il Cagliari ha deciso di puntare sui talenti emergenti, affidando a Fabio Pisacane la panchina della Prima Squadra dopo aver trionfato con la Primavera. Una scelta coraggiosa e innovativa che promette di scrivere un nuovo capitolo ricco di speranze e successi, dimostrando che anche i giovani possono essere i veri protagonisti del calcio italiano. La vittoria di Pisacane è solo l’inizio di una nuova era per i rossoblù.

Il Cagliari ha promosso Pisacane dalla Primavera alla panchina della Prima Squadra, una tradizione ben radicata tra le squadre in Serie A Promuovere in prima squadra l'allenatore che ha appena trionfato con la Primavera. La scelta del Cagliari di affidare la panchina a Fabio Pisacane, fresco vincitore della Coppa Italia di categoria, non è un .

