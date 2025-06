Pirlì il flipper storico torna a divertire con Tutti in gioco

Pirl236, il celebre flipper storico, torna a incantare grandi e piccini, portando il divertimento nelle piazze di 24 Comuni. Un’occasione unica per riscoprire un gioco antico, riconosciuto come patrimonio culturale dal prestigioso programma Tocatì–Unesco. Preparati a rivivere emozioni autentiche e a scoprire un pezzo di storia, perché il passato si trasforma in divertimento condiviso. La tradizione è di casa, e il gioco continua!

LA CURIOSITA'. Presentato il progetto che porta nelle piazze di 24 Comuni un passatempo antico riconosciuto come patrimonio culturale dal programma Tocatì–Unesco.