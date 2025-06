Pirelli passa il bilancio nonostante il no di Sinochem

Nonostante il rifiuto di Sinochem, Pirelli supera con successo l’esame di bilancio, dimostrando resilienza e determinazione. La battaglia tra i due giganti industriali prosegue, mentre MPI Italy sottolinea i punti chiave di questa sfida cruciale. Un passo importante per il colosso italiano che, nonostante le tensioni, conferma la sua solidità e visione futura. La vicenda si infittisce, lasciando intravedere nuove evoluzioni nel panorama economico internazionale.

Il braccio di ferro continua, la puntualizzazione di Mpi Italy L'Identità.

Sinochem e Tronchetti bisticciano anche sul bilancio Pirelli; Pirelli, assemblea approva bilancio 2024 con voto contrario Sinochem; Sinochem vota contro ma Pirelli approva il bilancio: dividendo di 0,25 euro per azione.

Pirelli: via libera al bilancio, solo i cinesi di Sinochem votano contro. Confermato il dividendo Si legge su msn.com: Il voto contrario di Sinochem non è una sorpresa: il gruppo aveva già espresso riserve in Cda ad aprile.