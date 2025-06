Pioneer | l’energia delle batterie auto per l’aeroporto di Fiumicino

Nel cuore dell’aeroporto di Fiumicino, Enel, in collaborazione con Loccioni e i principali costruttori automobilistici come Mercedes, Nissan e Stellantis, ha inaugurato uno dei più grandi sistemi di accumulo energetico, sfruttando le batterie auto usate. Una soluzione innovativa che trasforma le vetture in risorse sostenibili, dimostrando come l’economia circolare possa alimentare il futuro degli aeroporti e oltre. Questo progetto segna un passo decisivo verso un’energia più verde e intelligente.

