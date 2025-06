Pioli inizia a disegnare la sua Fiorentina in attesa del ritorno in viola | De Gea una sicurezza Fagioli il leader

Stefano Pioli mette le basi per la sua nuova Fiorentina, disegnando un progetto tattico solido e ambizioso. Con De Gea che garantisce sicurezza tra i pali e Fagioli pronto a guidare il centrocampo come leader, la squadra prende forma giorno dopo giorno. La Fiorentina si prepara a un entusiasmante nuovo ciclo, alimentando l’attesa per il ritorno ufficiale del tecnico al Viola Park previsto il 3 luglio. La passione viola sta per rinascere.

Prende forma la Fiorentina di Stefano Pioli, sempre più vicino al ritorno in Viola: ecco le certezze tattiche del tecnico La Fiorentina è pronta ad aprire un nuovo ciclo con Stefano Pioli, ma per il ritorno ufficiale del tecnico al Viola Park bisognerà attendere il 3 luglio: fino ad allora, Pioli è ancora vincolato fiscalmente.

Fiorentina, bozza d’intesa con Pioli: pronti contratto e stipendio per il ritorno | Primapagina - Fiorentina e Stefano Pioli sono pronti a riabbracciarsi: una bozza d’intesa lascia presagire un ritorno imminente, con contratto e stipendio già stabiliti.

Pioli pare vicino al ritorno alla Fiorentina E vorrebbe riportare in viola Biraghi Su cui il Toro vanta un diritto di riscatto fissato a 100mila € Se la volontà dal calciatore fosse però quella di tornare in Toscana non mi strapperei i capelli

Stefano #Pioli è fortemente intenzionato a tornare alla #Fiorentina. Il tecnico ha da tempo trovato l'accordo con il club viola per prendere il posto di Raffaele Palladino, ma l'ufficialità non è ancora arrivata!

Fiorentina e Pioli, il ritorno si avvicina: serve ancora pazienza; Fiorentina: Pioli vicino al ritorno sulla panchina viola; Bruni: “Non c’è soluzione migliore di Pioli per la Fiorentina. Kean potrebbe maturare con lui”.

