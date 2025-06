Pioggia di soldi Ue per promuovere l' Islam negli atenei Sardone | Per il Corano europeo

L'Unione Europea investe ingenti risorse per promuovere l'Islam negli atenei, come nel caso del progetto «SOLROUTES» all'Università di Genova, che mira a collegare le rotte migratorie alla solidarietà. Ma perché, nonostante i rischi e i dibattiti sulla sicurezza, vengono finanziati progetti che favoriscono l'integrazione e l'accoglienza? La risposta apre un discorso complesso sul ruolo dell'UE nelle politiche migratorie e culturali, un tema che merita attenzione e riflessione.

Perché, nonostante i pericoli cui quotidianamente assistiamo in merito all'islam, vengono finanziati da parte dell'Unione Europea, progetti proprio su migranti e accoglienza? Il progetto destinato all'Università di Genova, «SOLROUTES», costato 2,5 milioni (durata fino al 2028) «spiegherà il nesso tra la rotte dei migranti e la solidarietà». Ma non solo, perché si legge che «molte politiche che gestiscono gli arrivi e impediscono lo spostamento di migranti e rifugiati all'interno dell'UE si sono dimostrate inefficaci». C'è un altro progetto, sempre in Italia, ITHACA, costato altri 3 milioni, e relativo alle Università di Modena e Reggio Emilia: vuole «sensibilizzare e offrire spunti al dibattito pubblico, nonché diffondere raccomandazioni per migliorare le politiche, responsabilizzare e creare inclusione e partecipazione». 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Pioggia di soldi Ue per promuovere l'Islam negli atenei. Sardone: "Per il Corano europeo..."

