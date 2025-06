Pio Esposito rimane all’Inter? Schira spiega | Dipende tutto dal Mondiale per Club

Il destino di Pio Esposito all’Inter si gioca tutta al Mondiale per Club. Il giovane centravanti, protagonista con 19 gol tra Spezia e Inter, attira l’attenzione di molte big di Serie A. La sua permanenza o partenza dipenderà dai risultati e dalle opportunità che si presenteranno durante questa importante vetrina internazionale. Tutto è ancora in bilico, ma una cosa è certa: il futuro di Esposito si scriverà tra le grandi del calcio italiano.

Niente è ancora scritto nel futuro di Pio Esposito. Il centravanti potrebbe anche rimanere in nerazzurro. Tutto dipenderà dal Mondiale per Club. Francesco Pio Esposito sarà l'osservato principale durante il Mondiale per Club dell' Inter. Dopo una stagione da 19 gol complessivi con la maglia dello Spezia in Serie B, il classe 2005 interessa a moltissime squadre di massima serie, che avrebbero preso informazione per un eventuale prestito. Nulla, comunque, è ancora scritto nel destino del talento nerazzurro, che potrebbe anche rimanere con Chivu per tutta la stagione. A spiegare la situazione è stato Nicolò Schira sul canale YouTube di Gian Luca Rossi.

