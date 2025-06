Pio Esposito Inter i nerazzurri coccolano il classe 2005 | Ammiriamo le migliori giocate di una giovane stella

Nel cuore pulsante dell’Inter, Pio Esposito sta conquistando tutti con le sue straordinarie giocate. La sua giovane età non impedisce di ammirare la maturità e il talento che già sprigiona in campo, attirando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. Dopo un’esperienza preziosa allo Spezia, il suo ritorno è stato accolto con entusiasmo, e ora si prepara a vivere un evento che potrebbe segnare il suo destino: il Mondiale per Club, un palcoscenico perfetto per consacrare la sua promettente carriera.

Pio Esposito Inter, i nerazzurri coccolano il loro giovane talento con un video sui social. Il post: «Ammiriamo le giocate di una giovane stella». Quello che inizierà sabato, potrebbe essere il Mondiale per Club di Francesco Pio Esposito. Appena rientrato dal prestito con lo Spezia, il talento classe 2005 è partito per gli Stati Uniti insieme al resto del gruppo a disposizione di Cristian Chivu. È verosimile pensare che, lungo il corso della manifestazione iridata, il neo tecnico dell’ Inter voglia conoscere e dare le giuste opportunità a tutti i giocatori a sua disposizione, giovani e giovanissimi compresi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pio Esposito Inter, i nerazzurri coccolano il classe 2005: «Ammiriamo le migliori giocate di una giovane stella»

In questa notizia si parla di: esposito - giovane - inter - nerazzurri

Pio Esposito saluta lo Spezia, il messaggio da brividi del giovane attaccante dell’Inter: «Per sempre nel mio cuore» – FOTO - Pio Esposito saluta con emozione lo Spezia, lasciando un messaggio che scalda il cuore: "Per sempre nel mio cuore".

Fabrizio Biasin: "Secondo me Bonny, che è il primo obiettivo in attacco per l'Inter, alla fine approderà in nerazzurro. Poi ci sarà un quinto attaccante, che potrebbe essere anche rappresentato da un giovane, penso al caso di Pio Esposito". Vai su Facebook

