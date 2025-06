Pinguini Tattici Nucleari in tour | partenza col botto a San Siro

I Pinguini Tattici Nucleari aprono il loro tour a San Siro con un’energia travolgente, tra coriandoli, musica e messaggi di speranza. La band, ormai protagonista indiscussa del panorama musicale italiano, conquista i cuori con il suo mix di talento, poesia e impegno sociale. Dopo il debutto di Campovolo, il “Hello world – Tour Stadi 2025” promette emozioni irripetibili: diverse tappe sono già sold out, e l’entusiasmo cresce in attesa di un viaggio musicale indimenticabile.

(askanews) – Una partenza col botto, una cascata di 300 kg di coriandoli, è iniziata così la grande festa dei Pinguini Tattici Nucleari a San Siro fatta di colori, gioia, intelligenza artificiale ma anche poesia e impegno contro i femminicidi. La band dopo il debutto di Campovolo arriva a Milano con l' Hello world – Tour Stadi 2025, l'abbraccio del pubblico è incondizionato. «Diverse tappe sono già esaurite per questo tour degli Stadi e questo ci fa capire che insomma il pubblico là fuori c'è ed è pronto alla nostra musica. È sempre una domanda che ti fai da artista "Chi c'è là fuori?", come dicevano i Pink Floyd "Is anybody out there?".

Pinguini Tattici Nucleari: ‘L’università resta un luogo fondamentale’ - Durante un incontro con gli studenti dell’Università di Napoli Federico II, i Pinguini Tattici Nucleari, Riccardo Zanotti ed Elio Biffi, hanno sottolineato l'importanza dell'università come luogo di crescita e innovazione.

