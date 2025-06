Pinguini Tattici Nucleari coriandoli e maxi schermi | A Treviso uno show da record

un fenomeno imperdibile nel panorama musicale italiano. Con coriandoli, maxi schermi e un'energia irresistibile, i Pinguini Tattici Nucleari promettono di regalare a Treviso uno show da record, destinato a restare nella memoria di tutti gli appassionati. Preparati a vivere un'esperienza unica, perché questa sera l’Arena della Marca si trasformerà in un grande spettacolo di musica e emozioni.

Un concerto di questa portata a Treviso non si era ancora mai visto: sabato 14 giugno i Pinguini Tattici Nucleari porteranno all'Arena della Marca il loro "Hello World Tour", uno spettacolo che, dopo solo tre date (una a Campovolo e due allo Stadio San Siro di Milano), si è già presentato come. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it