pieve case per giovani e famiglie in arrivo quasi 200 appartamenti

Un nuovo quartiere prende forma a Pieve, offrendo quasi 200 appartamenti pensati per le esigenze di giovani, famiglie e anziani. Un esempio di innovazione urbana e solidarietà sociale che trasforma sogni in realtà concrete. Entro gennaio, il complesso sarà operativo, portando speranza e opportunità a chi cerca una casa sicura e accessibile. Un passo importante per la comunità , che si prepara a vivere un futuro più inclusivo e sostenibile.

La città si conferma laboratorio di innovazione urbana e solidarietà sociale, dando una risposta concreta a chi cerca un casa per metter su famiglia. Entro gennaio saranno pronti 178 appartamenti ad alta efficienza energetica (Classe A), in vendita convenzionata (103) e in locazione a canone calmierato (75), pensati per giovani, famiglie e senior. Ieri sera la presentazione nell'aula consiliare del Comune dove erano presenti circa 400 persone prevalentemente giovani. Le nuove case stanno sorgendo al quartiere delle Rose. Si tratta di un mix abitativo bilanciato, integrato da servizi di prossimità , spazi condivisi e una App di quartiere per supportare la socialità e l'abitare collaborativo.

