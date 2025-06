Piero Ferrari e l’esclusione dalla F1 che brucia | Papà e Gilles amavano Imola

Piero Ferrari, con il cuore ancora appassionato e nostalgico, si confronta con un’assenza che brucia: Imola esclusa dal calendario 2026 di F1. Un luogo caro a papà Enzo e Dino, che amavano la pista come pochi. La sua speranza, però, rimane viva: “Spero che il tracciato dedicato alla famiglia Ferrari torni presto a brillare nel cuore della Formula Uno.” Ma quali sono le dinamiche che hanno portato a questa decisione?

Imola, 12 giugno 2025 – "Naturalmente mi auguro che la pista dedicata a mio padre Enzo e a mio fratello Dino ritrovi presto il suo posto sulla mappa della Formula Uno .". Piero Ferrari è a Montreal: domenica assisterà dal vivo al Gran Premio del Canada ("Chissà che Leclerc e Hamilton non mi facciano una bella sorpresa!"). Lì ha appreso la notizia della assenza di Imola sul calendario 2026. "Non sono sorpreso perché conosco le dinamiche che governano il cosiddetto Circo a quattro ruote – spiega –. Però questo non è un verdetto definitivo". Ci sono margini per recuperare? "Beh, da fuori trovo interessante l'idea di promuovere una rotazione tra i circuiti classici europei.