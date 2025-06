Pier Silvio Berlusconi ricorda il padre Silvio a due anni dalla scomparsa | Mediaset è un luogo speciale grazie Papà

A due anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, il suo figlio Pier Silvio ha voluto dedicare un momento di riflessione e memoria al padre, fondatore di Mediaset. Nel cuore del Campus di Cologno Monzese, ha riunito dipendenti e collaboratori per celebrare un'icona che ha rivoluzionato la televisione italiana. Un'occasione preziosa per ricordare un imprenditore che ha plasmato il nostro presente, dimostrando come il suo spirito continui a vivere nei valori di Mediaset.

A due anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, fondatore di Mediaset, mercoledì 11 giugno Pier Silvio Berlusconi ha riunito tutti i dipendenti e i collaboratori dell'Azienda nel Campus Mediaset di Cologno Monzese per un momento di ricordo condiviso. Un'occasione speciale, sentita e raccolta, per rievocare la figura di un imprenditore che ha lasciato un segno indelebile nella storia della televisione italiana e nella cultura aziendale di Mediaset. Il discorso di Pier Silvio: "Questa sera sarà e deve essere una serata di celebrazione". La serata è stata aperta da Gerry Scotti, che ha introdotto Pier Silvio Berlusconi sul palco.

