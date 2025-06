Pier Silvio Berlusconi ricorda commosso papà Silvio a due anni dalla morte | Sono sicuro che mi guarda dall'alto

A due anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, il suo amato figlio Pier Silvio si commuove ricordando il padre con parole piene di affetto e gratitudine. In un momento di profonda riflessione, ha riunito i colleghi di Mediaset per celebrare l’eredità del presidente e papà , lasciando tutti senza parole. La sua commozione, espressa tra ringraziamenti e un bacio al cielo, testimonia quanto Silvio Berlusconi vivrà per sempre nei cuori di chi lo ha amato. Continua a leggere.

A due anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, morto il 12 giugno 2023, il figlio Pier Silvio Berlusconi ha riunito tutti i dipendenti dell’Azienda per condividere un ricordo del fondatore di Mediaset e di suo padre: "Sono due anni, ma a me sembra passato molto molto piĂą tempo". Poi la commozione sui ringraziamenti finali: "Grazie Presidente, grazie Silvio, grazie Papà ” e un bacio verso il cielo prima di congedarsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

