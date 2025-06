Piazzetta XC Pacifici nella top ten tra ' I luoghi del cuore' dell' Emilia Romagna | ora il bando per la valorizzazione

Piazzetta XC Pacifici conquista una posizione d’onore tra i luoghi del cuore dell’Emilia Romagna, con oltre 3.500 voti e un posto nella top ten. La passione degli italiani per questo angolo speciale si traduce in un’importante occasione di valorizzazione. Ora, grazie al nuovo bando dedicato alla tutela e allo sviluppo di questi tesori nascosti, si apre una stagione di opportunità per preservare e rivitalizzare i nostri patrimoni più cari.

Oltre 3500 voti. Il 12° censimento de 'I Luoghi del Cuore', promosso da Fai-Fondo per l'Ambiente Italiano e Intesa Sanpaolo dedicato alla cura e alla valorizzazione dei luoghi italiani più amati, premia anche piazzetta XC Pacifici. In questa edizione sono ben 221 i luoghi – mai così tanti – ad.

Se il cuore è un luogo (e un clic). Raccolta firme per l’aquila e le lapidi della piazzetta Si legge su ilrestodelcarlino.it: La "piccola cosa ma concreta" a cui si riferisce Guardigli riguarda la sistemazione di piazzetta XC Pacifici, che si apre dopo il voltone del Comune.