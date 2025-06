Piazza Umberto i residenti incontrano il sindaco | Poche telecamere e scarsa sicurezza

Piazza Umberto I a Bari si anima di discussioni e proposte: residenti, preoccupati per la sicurezza e la mancanza di telecamere, incontrano il sindaco Vito Leccese per trovare soluzioni condivise. Questa mattina, una delegazione del Comitato ha consegnato un'appello scritto, evidenziando le criticità dell'area vicino alla stazione. È un passo importante per riqualificare e rendere più sicuro il cuore pulsante della città .

Arrivano a Palazzo di città le proposte del Comitato residenti piazza Umberto di Bari. Questa mattina il sindaco Vito Leccese ha incontrato una delegazione del comitato, che gli ha consegnato una lettera in cui segnalava tutte le problematiche che riguardano l'area a ridosso della stazione nel.

