Piazza Risorgimento indisponibile concerti di ‘Città Spettacolo’ a Cardinal Pacca

Per questa edizione di Benevento Città Spettacolo, l’Amministrazione Comunale ha scelto Piazza Cardinal Pacca come nuova location per i concerti, sostituendo temporaneamente Piazza Risorgimento, attualmente interessata da importanti lavori di riqualificazione. Un cambio che promette di regalare un’esperienza ancora più coinvolgente e suggestiva ai visitatori. Scopriamo insieme le novità e i dettagli di questa trasformazione, perché il cuore pulsante della cultura beneventana si prepara a stupire ancora una volta.

Tempo di lettura: 2 minuti È Piazza Cardinal Pacca la location scelta dall’Amministrazione Comunale, in accordo con la direzione artistica, per i concerti dell’edizione 2025 di Benevento Città Spettacolo. Com’è noto, Piazza Risorgimento è interessata da interventi di riqualificazione, e pertanto abbiamo chiesto lumi all’assessore alle Opere Pubbliche, Mario Pasquariello: “Piazza Risorgimento sarà completamente rivoluzionata – ha dichiarato – non sarà più un parcheggio ma un grande spazio urbano fruibile per la cittadinanza, in continuità con il progetto di valorizzazione del centro città”. L’assessore ci ha anche rassicurato circa la presenza di aree verdi nella piazza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Piazza Risorgimento indisponibile, concerti di ‘Città Spettacolo’ a Cardinal Pacca

