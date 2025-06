Piazza della Libertà l’area giochi degradata | pericoli per i bambini

L’area giochi di Piazza della Libertà a Salerno, un tempo spazio di gioia e spensieratezza per i bambini, si è trasformata in un luogo trascurato e pericoloso. Tra giostrine danneggiate e pavimentazione sconnessa, la sicurezza dei più piccoli è messa a rischio. È urgente intervenire per ripristinare decoro e tutela, affinché questa zona possa tornare a essere un punto di ritrovo sicuro e piacevole per tutta la comunità.

L’area giochi di Piazza della Libertà, a Salerno, versa in condizioni indecorose. Tra la Stazione Marittima, l’ingresso del parcheggio interrato e il Crescent, lo spazio dedicato ai più piccoli si presenta come un luogo trascurato, degradato e potenzialmente pericoloso per chi lo frequenta. A segnalarlo è il quotidiano “La Città”, che oggi dedica la prima pagina a una situazione ormai fuori controllo: giostrine danneggiate, pavimentazione antiscivolo compromessa, rifiuti ovunque – in particolare mozziconi di sigaretta che spuntano dalle griglie di plastica – rendono l’intera area inadatta ai bambini. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Piazza della Libertà, l’area giochi degradata: pericoli per i bambini

