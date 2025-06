Piazza Affari in calo | Trump minaccia nuovi dazi Ftse Mib sotto i 40 mila punti

L'avvio di giornata a Piazza Affari si presenta in calo, influenzato dalle tensioni internazionali e dalle minacce di Donald Trump di imporre nuovi dazi. L'indice Ftse Mib scivola sotto i 40 mila punti, trascinato dai ribassi di alcuni grandi titoli italiani e dai timori di instabilità commerciale. La cautela degli investitori cresce, mentre il mercato attende sviluppi su un fronte cruciale. Resta quindi aperta la sfida tra opportunità e rischi, che potrebbe ridefinire le strategie finanziarie nei prossimi giorni.

Avvio in calo per Piazza Affari che risente, al pari delle altre Borse europee, della minaccia del presidente americano Donald Trump, di fissare unilateralmente entro due settimane i dazi con i Paesi con cui non avrà ancora raggiunto un accordo. L'indice Ftse Mib cede lo 0,5%, riportandosi sotto i 40 mila punti, appesantito dalle vendite su Moncler (-2,4%), Stm (-2,3%), Ferrari (-1,9%), Cucinelli (-1,4%), Buzzi (-1,2%) e Bper (-1,3%), che guida i ribassi tra il comparto bancario nel giorno in cui il cda della Banca Popolare di Sondrio (-0,5%) si riunisce per valutare l'offerta della banca modenese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Piazza Affari in calo: Trump minaccia nuovi dazi, Ftse Mib sotto i 40 mila punti

In questa notizia si parla di: piazza - affari - calo - trump

Dividendi a pioggia su Piazza Affari il 19 maggio, 15 miliardi per gli investitori - Il 19 maggio si preannuncia come una data memorabile per gli investitori della Borsa italiana, con un "dividendo a pioggia" che distribuirà circa 15 miliardi di euro.

Gli investitori sono preoccupati che il pacchetto fiscale di Trump in discussione al Congresso possa portare il debito Usa a livelli poco sostenibili. Borse europee attese aprire in calo. A Piazza Affari occhi a Generali e Unicredit Vai su Facebook

Piazza Affari in calo: Trump minaccia nuovi dazi, Ftse Mib sotto i 40 mila punti; Stellantis e Iveco in calo a Piazza Affari: pesano i dazi sull’acciaio di Trump e le vendite in Francia; È scontro aperto Trump-Musk e Tesla crolla a Wall Street (-14%).

Piazza Affari in calo: Trump minaccia nuovi dazi, Ftse Mib sotto i 40 mila punti Si legge su msn.com: Piazza Affari apre in ribasso sotto i 40 mila punti a causa della minaccia di Trump sui dazi.