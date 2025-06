Piattaforma anti-pezzotto Google si unisce alla lotta alla pirateria Cosa cambia ora

In un settore in continua evoluzione, Google si schiera contro la pirateria unendo le forze con l’iniziativa Piracy Shield. Durante l’ultima giornata di campionato, l’azienda ha già dato il suo contributo concreto, segnando un passo importante nella lotta alla diffusione di contenuti illegali. L’accordo tecnico siglato con l’Agcom apre nuove prospettive per tutelare creatori e consumatori, rafforzando l’impegno contro il fenomeno del pezzotto. Ma cosa cambia davvero ora?

