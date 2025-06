piano di zona muro contro muro e toni alti tra festiani e nargi

L’atmosfera in Consiglio comunale si scalda con toni accesi e scontri frontali tra i rappresentanti di maggioranza, rievocando antichi dissapori tra Festa e Nargi. La polemica, alimentata dalla controversa nomina del nuovo Presidente dell’Azienda Consortile, ha spinto la situazione al limite, portando alla revoca di assessori e a dimissioni di peso. Nargi, con fermezza, apre i lavori consiliari chiarendo il suo punto di vista, ma le tensioni restano palpabili e promettono nuovi sviluppi.

Tempo di lettura: 2 minuti Nervi tesi in Consiglio comunale tra i consiglieri di maggioranza riferimenti dell'ex sindaco Gianluca Festa e l'attuale fascia tricolore Laura Nargi. Il casus belli sempre la nomina di Presidente de ll'Azienda Consor tile, lo stesso che ha aperto l'ennesima crisi in seno alla maggioranza, con la revoca di tre assessori e le conseguenti dimissioni di altri quattro. Nargi in apertura dei lavori consiliari chiarisce come abbia r itenuto opportuno mettersi alla guida per prendere in mano le redini della questione ma non esclude in futuro di farsi supportare da una figura che ha più tempo e competenze e, in ogni caso, non esiste alcuna incompatibilità come avevano sollevato i consiglieri festaini in una recente conferenza stampa.