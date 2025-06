Piano di riqualificazione a Selvana approvato il piano Zanella 2

In un mondo che cambia rapidamente, il nuovo Piano Zanella 2 a Selvana rappresenta un passo deciso verso la sostenibilità e la qualità della vita. L’approvazione da parte dell’Amministrazione comunale di Treviso apre le porte a una rinascita urbana, pronta a valorizzare il patrimonio locale e a creare spazi vivaci per tutta la comunità. Questa iniziativa segna l’inizio di un nuovo capitolo, dove il futuro si costruisce con progettualità e visione condivisa.

L’Amministrazione comunale di Treviso ha approvato il Piano di Recupero di iniziativa privata denominato "Zanella 2", situato in località Selvana, lungo via Zanella. Questo significativo provvedimento segna un importante passo avanti nella rigenerazione urbana, trasformando un'area che per anni. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Piano di riqualificazione a Selvana, approvato il piano "Zanella 2"

In questa notizia si parla di: piano - zanella - selvana - approvato

Rotonda tra viale Brigata Marche e via Zanella: progetto approvato.

Selvana, primo via libera per la rotatoria in via Zanella Scrive ilgazzettino.it: Giovedì la Giunta ha visionato e approvato il progetto preliminare: il primo, vero passo concreto ...