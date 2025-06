Pianese sceglie Alessandro Birindelli come nuovo allenatore per la Serie C

ma porta con sé un bagaglio di esperienza e passione che potrebbe fare la differenza in serie C. Con la sua determinazione e il suo spirito da leader, la Pianese si prepara a scrivere un nuovo capitolo ricco di speranze e sfide. La scelta di Birindelli sembra puntare proprio sulla ricerca dell’equilibrio tra freschezza e competenza, un mix che potrebbe rilanciare il club e portarlo lontano.

Dopo la separazione da mister Formisano (in procinto di firmare col neo promosso Livorno se come sembra Indiani andrà al Grosseto) la Pianese sembra aver fatto la sua scelta. Il ds Cangi (nella foto) nei giorni scorsi aveva detto che la decisione sarebbe stata tra un tecnico giovane e uno esperto a questo livello. Alla fine sulla panchina bianconera si dovrebbe sedere Alessandro Birindelli che rappresenta una via di mezzo: non è giovanissimo, essendo un classe 1974, e non ha mai allenato in C ma ha grandissima esperienza a livello di settore giovanile soprattutto ad Empoli dove per altro aveva iniziato la carriera da calciatore prima di passare per quasi un decennio alla Juventus.

