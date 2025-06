Pfas trovati nel sangue e nel vestiario dei pompieri

Recenti studi hanno rivelato la presenza di Pfas nel sangue e nel vestiario dei pompieri, sollevando gravi interrogativi sulla loro sicurezza e salute. La correlazione tra questi contaminanti e le morti per tumore di alcuni operatori del settore apre scenari inquietanti e urgenti. È fondamentale approfondire le cause e adottare misure concrete per proteggere chi rischia ogni giorno per la nostra sicurezza, perché il nostro benessere non può essere compromesso in nome dell'ignoto.

Siamo nel campo delle ipotesi che la colpa sia da additare ai Pfas. Ma il fatto che sia mio padre che due sue colleghi siano morti per un tumore considerato . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «Pfas trovati nel sangue e nel vestiario dei pompieri»

In questa notizia si parla di: pfas - trovati - sangue - vestiario

Qual è la miglior acqua in bottiglia, trovati Pfas in cinque etichette - Altroconsumo ha analizzato 21 marchi di acqua minerale in bottiglia, trovando tracce di PFAS in alcune etichette.

«Pfas trovati nel sangue e nel vestiario dei pompieri»; In casa e sul lavoro, i Pfas sono un incubo; L’esposizione ai Pfas dei Vigili del fuoco.

In casa e sul lavoro, i Pfas sono un incubo Si legge su ilmanifesto.it: Sono alcuni oggetti che contengono le sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche, meglio note con l’acronimo Pfas.