Petrolio in calo con nuovi timori dazi Brent a 69,2 dollari

Il mercato del petrolio registra una flessione oggi, spinto dall'incertezza causata dalle dichiarazioni di Donald Trump sulla possibile imposizione di dazi unilaterali. Il Brent scende a 69,2 dollari e il WTI si posiziona a 67,7 dollari, riflettendo le nuove tensioni geopolitiche che aumentano i timori di instabilità globale. In questo scenario, gli investitori restano cauti, valutando attentamente le prossime mosse dei mercati energetici e le possibili ripercussioni sulla stabilità economica mondiale.

Sono in calo questa mattina i prezzi del petrolio, influenzati al ribasso dalle nuove dichiarazioni di Donald Trump, pronto a imporre dazi unilaterali ai Paesi che non trattano con gli Usa. Il Wti americano per luglio arretra dello 0,7% a 67,7 dollari, mentre il contratto per agosto del Brent del mare del Nord perde lo 0,77% scendendo a 69,2 dollari al barile.

