Petralia Sottana celebra la Giornata mondiale del lavoro a maglia | sabato la creazione di un’opera collettiva

Petralia Sottana si prepara a celebrare la Giornata Mondiale del Lavoro a Maglia con entusiasmo e creatività. Sabato 14 giugno, in corso Paolo Agliata, i cittadini si uniranno per realizzare un’opera collettiva, trasformando il centro storico in un mosaico di fili e passione. Un'occasione unica per condividere l’arte del lavoro a maglia e rafforzare il senso di comunità. La città dimostra ancora una volta come l’artigianato possa unire le persone e raccontare storie di tradizione e innovazione.

Sabato 14 giugno, in corso Paolo Agliata (piazzetta accanto al Municipio), a Petralia Sottana, si terranno i festeggiamenti per la Giornata Mondiale del Lavoro a Maglia in Pubblico, un evento internazionale nato circa dieci anni fa su iniziativa di Danielle Landes.

"Le Madonie attraverso i miei occhi", a Petralia Sottana la presentazione del libro di Matteo Orlando - Sabato 17 maggio 2025, alle ore 16:30, il Cine Teatro Grifeo di Petralia Sottana ospiterà la presentazione ufficiale del libro "Le Madonie attraverso i miei occhi" di Matteo Orlando.

