Petizione per aprire Decathlon De Carli PdF | Invieremo una richiesta formale

In un momento in cui le comunità locali cercano di rafforzare i propri servizi e opportunità, la petizione per aprire un negozio Decathlon a Ravenna rappresenta un passo importante. Dopo il successo della richiesta di Portami in pista su Change.org, anche Mirko De Carli, portavoce di Popolo della Famiglia, si unisce alla causa. È comprensibile come questa iniziativa possa portare benefici concreti alla città e ai suoi abitanti, e per questo invieremo una richiesta formale.

Dopo che nei giorni scorsi l'associazione ravennate Portami in pista ha lanciato una petizione sulla piattaforma Change.org per chiedere di aprire un negozio Decathlon a Ravenna, anche Mirko De Carli, portavoce di Popolo della Famiglia, si schiera a sostegno dell'iniziativa. "È incomprensibile. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Petizione per aprire Decathlon. De Carli (PdF): "Invieremo una richiesta formale"

In questa notizia si parla di: aprire - decathlon - carli - petizione

L'associazione lancia la petizione per aprire un negozio Decathlon a Ravenna: "La nostra è una città dello sport" - impegnati promotori dell'iniziativa, che sperano di portare maggiore accessibilità e varietà di articoli sportivi ai cittadini ravennati.

Petizione per aprire Decathlon. De Carli (PdF): Invieremo una richiesta formale.

Lanciata una petizione per far aprire un negozio Decathlon a Ravenna Scrive ravennawebtv.it: Ieri un gruppo di cittadini ravennati hanno lanciato una petizione per far aprire un negozio Decathlon a Ravenna, “Aiutaci a far aprire un Decathlon nella nostra amata Ravenna!