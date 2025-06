Perugia Uniti per l’Ateneo | Marianelli e Gammaitoni insieme per un’università partecipata e inclusiva

Perugia si unisce con entusiasmo per costruire un ateneo inclusivo e partecipato, dove ogni voce conta. Professore Marianelli e Gammaitoni trasmettono un messaggio di unità e speranza, riflettendo un impegno condiviso nel progetto “Prendiamoci cura”, che mira a fare dell’università un luogo di comunità, innovazione e solidarietà. Insieme, stiamo dando forma a un futuro migliore per il nostro ateneo e per tutta la città.

I sottoscritti Prof. Massimiliano Marianelli e Prof. Luca Gammaitoni, riconoscono un'ampia concordanza tra i loro programmi, una convergenza sostanziale che prende forma dal progetto "Prendiamoci cura. L'Università per il nostro tempo: comunità, relazioni, ricerca" e che si fonda su valori condivisi: attenzione ai più fragili, promozione del benessere di tutte le persone, inclusione e responsabilità sociale. Questa sintonia si riflette in un insieme di punti programmatici concreti, che testimoniano una volontà condivisa di lavorare in modo coeso per il bene comune dell'Università.

“Prendiamoci cura” dell’Unipg: Marianelli “accelera” il dialogo con l’Ateneo verso il Rettorato - Il ciclo di incontri promosso dal professor Massimiliano Marianelli, candidato alla carica di Rettore dell'Università degli Studi di Perugia per il 2025–2031, prosegue con grande partecipazione.

Il docente di Storia della filosofia primo con 405 voti, il secondo a quota 298. Gammaitoni fuori per 8 voti. Carbone e Signorelli più distanti Vai su Facebook

