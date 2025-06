Personaggi sega da scoprire in sonic racing | crossworlds

Nel panorama dei giochi di corse, Sonic Racing: CrossWorlds si distingue per un cast sorprendente e ricco di sorprese. Oltre ai celebri protagonisti della saga Sonic, il titolo introduce personaggi esclusivi e irresistibili, pronti a sorprendere i fan di lunga data e i nuovi appassionati. La diversità dei personaggi e le collaborazioni innovative promettono un’esperienza di gioco emozionante e mai vista prima. Ma quali sono i segreti dietro queste nuove character? Scopriamolo insieme!

Il panorama dei giochi di corse sta vivendo un periodo di grande fermento, con titoli che cercano di distinguersi attraverso roster sempre più ricchi e collaborazioni innovative. Tra le produzioni più attese figura Sonic Racing: CrossWorlds, il cui lancio previsto per il 25 settembre 2025 promette di portare novità sia in termini di gameplay che di personaggi. L'ampio cast comprende non solo protagonisti storici della serie Sonic, ma anche una serie di personaggi crossover provenienti da franchise diversi, alcuni dei quali saranno disponibili gratuitamente mentre altri richiederanno contenuti a pagamento tramite DLC.