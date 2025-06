Perseguitava l' ex anche dal carcere | chiesto il processo per stalking e uso illecito di smartphone durante la detenzione

Una storia di stalking e violazioni dei diritti che non conosce confini, anche dietro le sbarre. La richiesta di processo per Christian Ascione, accusato di perseguitare l'ex dal carcere e di aver usato uno smartphone illecitamente, evidenzia la complessità di questo caso che ha catturato l’attenzione pubblica. L’udienza preliminare, prevista dal Giudice per le Indagini, promette di portare alla luce dettagli cruciali di questa intricata vicenda giudiziaria.

La recente formalizzazione di una nuova richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del 39enne Christian Ascione, rappresenta un ulteriore sviluppo in una vicenda giudiziaria che ha acquisito rilevanza non solo penale ma anche sociale. L'udienza preliminare, fissata dal Giudice per le Indagini.

