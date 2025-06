Perseguita una giovane triestina nonostante il divieto di avvicinarsi | arrestato

Un giovane di 22 anni, residente in provincia di Taranto ma legato a Trieste, ha infranto il divieto di avvicinamento e si è trasformato in un incubo per una giovane triestina. La sua condotta molesta e persecuzioni ripetute hanno portato all’arresto e alla detenzione in carcere. Ricordiamo che la sicurezza e il rispetto sono fondamentali: nessuno dovrebbe vivere nel timore di essere perseguitato.

Un ventiduenne residente in provincia di Taranto ma gravitante a Trieste è finito in carcere con l'accusa di aver violato il divieto di avvicinamento nei confronti di una coetanea triestina, misura applicata in ragione dei numerosi atti persecutori e delle condotte moleste manifestate in passato.

