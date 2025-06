Permesso matrimonio e 3 giorni di permesso per motivi personali o familiari | si possono cumulare

Se hai in programma di celebrare un matrimonio o affrontare questioni familiari, è importante sapere che puoi combinare i permessi disponibili: il permesso per matrimonio e i tre giorni retribuiti per motivi personali o familiari. Secondo l'Aran, questa possibilità è ammessa senza soluzione di continuità, garantendoti maggiore flessibilità e tutela nel gestire i tuoi impegni personali. Scopriamo insieme come sfruttare al massimo questi diritti.

È possibile fruire, senza soluzione di continuità, del permesso matrimoniale e dei 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari? La risposta è sì. L'Aran ricorda la normativa con un orientamento pubblicato il 12 giugno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: permesso - giorni - motivi - personali

Legge 104, adesso è ufficiale: i giorni di permesso aumentano ancora | Puoi assentarti da lavoro fino a mezzo mese - La legge 104, ufficialmente la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, tutela i diritti delle persone con disabilità.

Il Tribunale di Taranto (sentenza del 22 maggio 2025), visto il giudizio aperto da una insegnante, a tempo indeterminato, nei confronti del Ds che non ha concesso uno dei sei gg di ferie come permesso per motivi personali e familiari (art 15 comma 2 CCNL Sc Vai su Facebook

FCIN1908 / Inter, oggi Dumfries era in permesso per motivi personali Vai su X

Quanti giorni di permesso può prendere il personale scolastico per motivi personali o familiari?; Scuola: fruizione dei tre giorni di permesso per motivi personali e familiari; Permessi per motivi personali: la Cassazione segna una svolta.

Quanti giorni di permesso può prendere il personale scolastico per motivi personali o familiari? Da tecnicadellascuola.it: Con l’entrata in vigore del CCNL /scuola 2019/2021, il diritto di poter usufruire di tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione, ...