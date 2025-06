Pericolo deflagrazione | scatta l’evacuazione del campus del Politecnico di Milano

Un’evacuazione tempestiva ha messo in sicurezza il campus del Politecnico di Milano dopo la rottura di un frigorifero contenente circa cinque grammi di sali di diazonio, sostanza altamente pericolosa. Il rischio di una possibile deflagrazione ha spinto le autorità ad adottare misure immediate, garantendo la sicurezza di studenti e personale. La situazione è sotto controllo, ma l’incidente evidenzia l’importanza di rigorosi protocolli di sicurezza in ambienti di laboratorio.

È stato evacuato il campus del Politecnico al civico 7 di via Mancinelli a Milano. L'operazione è scattata nel primo pomeriggio di giovedì 12 giugno in seguito alla rottura di un frigo del laboratorio di chimica dove all'interno sono conservati circa cinque grammi di sali di diazonio.

