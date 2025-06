Perde il controllo dello scooter poi lo schianto | è gravissimo al Civile

Un drammatico incidente scuote le strade cittadine: un uomo di 54 anni ha perso il controllo dello scooter, finendo contro un veicolo e riportando ferite gravissime. L’incidente, avvenuto poco dopo le 10.15 di oggi in via Valcamonica, evidenzia ancora una volta la pericolosità della guida e la necessità di maggiore attenzione alla sicurezza. La vicenda si sta ancora chiarendo, ma ci invita a riflettere sull’importanza di rispettare le norme e di guidare con prudenza.

Un altro grave incidente sulle strade cittadine. Erano da poco passate le 10.15 di oggi, giovedì 12 giugno, quando un uomo di 54 anni è rimasto coinvolto in un sinistro lungo via Valcamonica, nei pressi del distributore Q8. Secondo i primi rilievi effettuati dalla Polizia Locale, lo scooter. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Perde il controllo dello scooter, poi lo schianto: è gravissimo al Civile

