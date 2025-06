Perde il controllo dello scooter in via Valcamonica e si schianta | grave 54enne

Una giornata drammatica a Brescia, dove un uomo di 54 anni ha perso il controllo del suo scooter in via Valcamonica, finendo in un incidente grave. Trasportato in condizioni critiche agli Spedali Civili, la sua prognosi rimane riservata. La dinamica ancora da chiarire ha sconvolto la comunità , che attende con trepidazione aggiornamenti sulle sue condizioni e sulle cause dell’incidente.

Brescia, 12 giugno 2025 – Gravissimo incidente questa mattina attorno alle 10.15 in via Valcamonica a Brescia, non distante dal confine con Gussago. Un uomo di 54 anni è stato trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. La prognosi al momento è riservata. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, basata sulle testimonianze di alcuni passanti, l’uomo avrebbe perso il controllo del suo scooter, andando a sbattere contro il marciapiede e finendo a terra con violenza. Avrebbe quindi fatto tutto da solo, almeno stando a quanto appreso finora. I presenti hanno immediatamente chiamato il numero unico per le emergenze 112 e chiesto aiuto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Perde il controllo dello scooter in via Valcamonica e si schianta: grave 54enne

In questa notizia si parla di: controllo - scooter - valcamonica - perde

Perde controllo dello scooter e finisce contro parete rocciosa, trasferito in ospedale - Un grave incidente si è verificato questo pomeriggio sulla strada statale tra Maiori e Minori, in località Torricella.

Perde il controllo dello scooter in via Valcamonica e si schianta: grave 54enne; Perde il controllo dello scooter e cade: grave un uomo; Perde il controllo dell'auto mentre va a pesca con figlio e nipoti e si schianta: morto 69enne in Valcamonica.

Perde il controllo dello scooter a Brescia: gravissimo un 54enne Scrive giornaledibrescia.it: L’uomo, secondo i testimoni, ha urtato il marciapiede, sbattendo violentemente a terra.