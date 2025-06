Perde il controllo della moto sbanda e muore | tragedia sulla statale 68 in Val di Cecina

Una tragica fatalità scuote la Val di Cecina: un uomo di 67 anni perde il controllo della moto, sbanda e si schianta contro un muretto. La dinamica ancora da chiarire e il silenzio che avvolge questa perdita sconvolgente lascia tutti sgomenti. Un ricordo che ci ricorda quanto la sicurezza sulla strada sia fondamentale. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento di dolore.

Guardistallo (Pisa), 12 giugno 2025 – Tragedia sulla strada in Val di Cecina. Un uomo di 67 anni, residente nel comune di Casciana Terme Lari, è morto in un incidente stradale: secondo una prima ricostruzione il 67enne stava percorrendo la statale 68 della Val di Cecina tra il chilometro 15,900 e il chilometro 22,100 a Guardistallo quando ha perso il controllo del mezzo in un tratto rettilineo. Sarebbe finito contro un muretto provocandosi ferite fatali alla testa e al torace. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Inizialmente era stato allertato anche l’elisoccorso ma purtroppo i sanitari arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. 🔗 Leggi su Lanazione.it