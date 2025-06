Perde il controllo del suo trattore Sfiorata la tragedia | trentenne ferito

riuscito a saltare fuori dall'abitacolo, sfiorando la tragedia. L’incidente di ieri mattina nelle campagne di Loro Ciuffenna ha potuto avere conseguenze ben più gravi, ma fortunatamente il giovane si è salvato con fratture multiple. La dinamica dell’accaduto, ancora al vaglio delle autorità, evidenzia l’importanza di rispettare le norme di sicurezza in ambienti agricoli. La paura e il sollievo si mescolano in un episodio che ricorda quanto possa essere sottile il confine tra routine e tragedia.

