Percorsi formativi per le posizioni economiche ATA | modalità e contenuti QUESTION TIME con Raimondo Uil Scuola Rua LIVE Giovedì 12 giugno alle 14 | 30

Se sei un membro del personale ATA interessato alle posizioni economiche, questa è l'occasione da non perdere. Un avvio ufficiale dei nuovi percorsi formativi offrirà chiarimenti su modalità, contenuti e calendario, garantendo trasparenza e opportunità di crescita professionale. Non mancare all’appuntamento con la sessione Question Time con Raimondo Uil Scuola, in diretta il 12 giugno alle 14:30, per approfondire ogni dettaglio e prepararti al meglio.

Avvio ufficiale per i nuovi percorsi formativi destinati al personale ATA interessato alle posizioni economiche. Nel corso di un’informativa sindacale svoltasi la scorsa settimana, sono stati chiariti aspetti chiave come il calendario della formazione e le modalità di erogazione dei corsi, elementi ritenuti essenziali per assicurare trasparenza e accessibilità a tutti i lavoratori coinvolti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il 4 giugno 2025 si è svolta l'informativa sulla procedura di attribuzione delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale del personale A.T.A. in attuazione del Decreto Ministeriale 140 del 12 luglio 2024.

Il 4 giugno 2025 si è svolta l’informativa sulla procedura di attribuzione delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale del personale A.T.A. in attuazione del Decreto Ministeriale 140 del 12 luglio 2024. Vai su Facebook

