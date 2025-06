Percorsi abilitanti | il ‘tirocinio diretto’ prosegue anche durante l’estate

Se sei un aspirante insegnante, non perdere questa opportunità: il tirocinio diretto nei percorsi abilitanti continua anche durante l’estate, con nuove scadenze per completare le attività formative e ottenere l’abilitazione all’insegnamento. Grazie alle recenti direttive ministeriali, avrai più tempo e flessibilità per consolidare la tua preparazione. Scopri come approfittare di questa finestra di mobilità formativa e realizza il tuo sogno di insegnare!

Nuove scadenze per i percorsi abilitanti da 60, 30 e 36 CFU. Il Ministero ha chiarito che il tirocinio diretto può continuare anche in estate, indicando le attività formative utili per completare il percorso e conseguire l’abilitazione all’insegnamento. Le nuove scadenze ministeriali Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), di concerto con il Ministero dell’Università, . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Percorsi abilitanti 60 e 30 CFU: dovranno concludersi non oltre ottobre 2025, in tempo per il concorso docenti PNRR3 - I percorsi abilitanti di 60 e 30 CFU devono essere completati entro ottobre 2025, in vista del concorso docenti PNRR3.

