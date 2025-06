Perché Sarah Jessica Parker non fa selfie con i fan | il motivo del rifiuto non è scortesia

Sarah Jessica Parker, icona di Sex and The City, spesso evita di scattare selfie con i fan, ma il suo rifiuto non è certo segno di scortesia. L’attrice ha chiarito che si tratta di una scelta motivata dalla sua preoccupazione per la privacy e il rispetto, infatti afferma: "Mi spaventa sempre un po’ chi si avvicina con la fotocamera già accesa". Continua a leggere per scoprire di più sul suo modo di gestire l’affetto dei fan.

