Perché L'Isola dei Famosi 2025 non è all'ultima spiaggia e avrebbe meritato di più

Perché l'Isola dei Famosi 2025 merita più di quanto si dica e supera di gran lunga le aspettative. Questo reality, spesso oggetto di critiche e battute, si distingue per un mix sorprendente di dinamiche e personaggi che mantengono vivo l'interesse del pubblico. Con la finale il 2 luglio alle porte, è il momento di andare oltre i numeri e riscoprire il vero cuore di questo show, perché il suo valore va ben oltre l'Auditel.

Un altro reality Mediaset chiacchierato come l'ennesimo flop, ma c'è un po' di tutto su quest'Isola dei famosi 2025, che non ha mai dimostrato, come altri, di essere all'ultima spiaggia. La percezione è che il pubblico fatichi a credere nelle dinamiche ed è come se della realtà fosse rimasto solo il brand. La valutazione in vista della finale del 2 luglio dovrebbe evitare di arenarsi solo nel riscontro con l'Auditel per consentire una riflessione diversa sul genere e sui disastri che la sovraesposizione ha generato. Ché mangiare pizza tutti i giorni per mesi, un po' di intolleranza al lievito pure te la provoca. 🔗 Leggi su Fanpage.it