Perché le auto elettriche low cost della Cina spaventano… Pechino

Le auto elettriche cinesi? Uniscono alte prestazioni hi-tech, software di ultima generazione e design accattivanti a prezzi decisamente competitivi, nettamente inferiori rispetto a quelli proposti dai competitor occidentali. Il costo contenuto di questi veicoli è senza dubbio uno dei loro principali punti di forza (ne abbiamo parlato qui ). Tuttavia, se spinto all'estremo – come sta accadendo in queste settimane – il "low cost" rischia di provocare uno tsunami pericolosissimo, tanto per Pechino quanto per l'intero settore automobilistico d'oltre Muraglia. Il motivo? La Cina è preoccupata che gli sconti eccessivi decisi dalle case automobilistiche nazionali possano arrecare un danno economico al Paese e, col tempo, compromettere anche l'immagine pubblica del brand Made in China.