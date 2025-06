Perché Israele potrebbe davvero attaccare l'Iran e cosa c'entrano gli Stati Uniti

Le tensioni tra Israele e Iran si intensificano, alimentate da questioni di sicurezza e ambizioni nucleari. L’attenzione internazionale si concentra sul ruolo degli Stati Uniti, che hanno deciso di ritirare il proprio personale non essenziale in alcuni paesi del Medio Oriente, alimentando i timori di un possibile attacco israeliano contro Teheran. Con il sesto round di negoziati in Oman all’orizzonte, è il momento di scoprire cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni.

