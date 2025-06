Perché il nord è sempre in alto nelle mappe? La verità dietro le mappe che usiamo ogni giorno

Hai mai pensato a perché il Nord è sempre in alto sulle mappe che utilizziamo quotidianamente? La verità è che dietro questa convenzione cussì radicata si celano storie e culture diverse, ognuna con le proprie ragioni. Dall’Egitto all’Europa, dall’Islam alla Cina, i punti di riferimento sono vari e affascinanti. Scopriamo insieme come le mappe riflettano non solo il mondo, ma anche le nostre percezioni culturali.

Nel mondo antico e medievale non esisteva un orientamento cartografico universale. In Egitto molte mappe avevano il sud in alto, seguendo il corso del Nilo. Nell’Europa cristiana l’est era considerato il punto di riferimento, in quanto associato a Gerusalemme (orientarsi viene proprio da questo). Le culture islamiche ponevano spesso il sud verso l’alto, in relazione a La Mecca, mentre popoli come i Cinesi mettevano il nord in alto, forse per motivi cerimoniali. Allora perché siamo portati a considerare il nord come in alto? Il merito va dato a Claudio Tolomeo, geografo e astronomo vissuto ad Alessandria d’Egitto nel II secolo d. 🔗 Leggi su Cultweb.it