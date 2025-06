Perché è importante la figura del medico dello sport

La figura del medico dello sport diventa fondamentale per garantire che l'attività fisica sia sicura ed efficace. A Bergamo, con oltre 38mila cittadini praticanti regolarmente, questa figura assume un ruolo chiave nel promuovere il benessere e prevenire infortuni. Un supporto professionale che aiuta gli sportivi a raggiungere i propri obiettivi senza rischi, rendendo la pratica sportiva non solo un piacere, ma anche una scelta consapevole e sicura.

Da una recente indagine è emerso che Bergamo è una città in cui il 32,9% della popolazione pratica sport continuativamente (38mila cittadini), mentre il 10,5% lo fa in maniera saltuaria e il 30,2% in maniera occasionale. Parliamo di numeri importanti che mettono la nostra città ai vertici della graduatoria nazionale. È però altrettanto importante praticare sport in modo corretto e sicuro, in modo da ridurre al minimo il rischio di infortuni, soprattutto se non si è degli atleti professionisti. È questa la filosofia alla base del progetto Habilita Sport Medicine, il centro medico di riabilitazione ortopedica e sportiva all'interno del Gewiss Stadium di Bergamo.