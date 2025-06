Perché è così importante sapere la distanza fra l'impronta 33 di Andrea Sempio e il primo gradino di casa Poggi

Comprendere la distanza tra l'impronta 33 di Andrea Sempio e il primo gradino di casa Poggi rivela dettagli cruciali sul possibile percorso dell'assassino. Questo dettaglio potrebbe chiarire se l'autore ha effettivamente varcato le scale interne, un elemento determinante per ricostruire la scena del crimine. La precisione in questi dati diventa quindi fondamentale per far luce su uno dei misteri giudiziari più intricati degli ultimi anni. Continua a leggere per scoprire come questa analisi potrebbe cambiare le sorti del caso.

Secondo quanto scoperto dagli inquirenti negli anni, l'assassino di Chiara Poggi (con una condanna in via definitiva è Alberto Stasi) non è mai sceso le scale interne della villetta di Garlasco dove è stato trovato il cadavere. Ecco quindi perché sarà fondamentale posizionare al millesimo l'impronta 33 attribuita ad Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Garlasco: impronta 33 e impronta 10 collegano Andrea Sempio all’omicidio in concorso - A Garlasco, le impronte 33 e 10 collegano Andrea Sempio all'omicidio in concorso. Nel 2007, una macchia viola trovata sui muri di una villetta sembrava insignificante, ma dopo 18 anni diventa cruciale.

Una perizia collega ad Andrea Sempio l’impronta trovata nel 2007 nella casa dove venne uccisa Chiara Poggi. Si ipotizza che l’assassino si sia sporto sulle scale appoggiandosi al muro, evitando così di lasciare tracce di scarpe Vai su Facebook

