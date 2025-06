perché ci risulta così difficile dire addio? Spesso, spegnere le luci che abbiamo acceso con fatica significa abbandonare ricordi preziosi, speranze e momenti di intimità condivisa. È un passo doloroso, ma necessario per rinascere in nuovi luoghi e nuove opportunità. Lasciare che chi ti sta accanto continui a brillare, anche quando tu devi spegnere la tua luce, è un atto di coraggio e fiducia nel futuro.

Dire addio significa spegnere tutte le tue luci che avevi allestito in un luogo, quelle che ti avevano richiesto tempo e sforzo, che avevi seminato in giro e cucito addosso alle persone di cui avevi deciso di fidarti e ai luoghi in cui avevi creato ricordi indimenticabili. Spegnerle per riaccenderle altrove. Un lavoro impegnativo. Attraversare quella luce per un'ultima volta e decidere di illuminarti in altri luoghi. Lasciare che chi ti sta lontano ne possa ora solo ricevere un lontano raggio di quell'energia che emanavi e che invadeva la vostra quotidianità. E così si sceglie di illuminare altre strade, altri visi, altri occhi.