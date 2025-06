Perché Berlusconi è ancora vivo Il ricordo di Palmieri

perché non mi sono accorto della sua assenza. La memoria di Berlusconi resta viva, ma è la riflessione profonda di giornalisti come Ajello e le parole di amici come Galliani a mantenere vivo il suo ricordo, ricordandoci l’eredità complessa e duratura lasciata nel cuore dell’Italia.

Non l’avevo visto arrivare. Il secondo anniversario della morte di Silvio Berlusconi mi ha colto di sorpresa. Me lo hanno ricordato stamattina presto la lettura dell’ottima riflessione di Mario Ajello sul Messaggero e l’affettosa intervista ad Adriano Galliani sul Corriere della Sera. Ajello ha scritto un pezzo chiaro, utile e intelligente, nel senso etimologico del termine. La sua riflessione mi ha anche fatto capire perché non mi sono accorto dell’anniversario. Come ho detto parlando con mia moglie a colazione, in realtà per me è come se Silvio fosse più che mai vivo. Lo è perché – ora che non faccio più politica – applico le molte cose che ho imparato da lui in 29 anni di lavoro fatto insieme alle campagne elettorali di Forza Italia alla comunicazione della mia Fondazione Pensiero Solido. 🔗 Leggi su Formiche.net