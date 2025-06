Per me puoi stare a casa | Gentile maestra umiliare non è insegnare e ferire non è educare Lettera

In un’epoca in cui il ruolo dell’insegnante richiede empatia e rispetto, un episodio recente ha acceso il dibattito sull’approccio pedagogico più adeguato. La recente pubblicazione che evidenzia una correzione umiliante di un elaborato scolastico solleva importanti riflessioni su cosa significhi realmente educare. È fondamentale ribadire che insegnare significa guidare, non umiliare; ferire non è mai strumento di crescita.

Inviata da Ada Muscari - Gentile redazione, In risposta a una pubblicazione condivisa sui social, che mostra la correzione di un elaborato scolastico da parte di un’insegnante, sento di intervenire da pedagogista e professionista dell’educazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

«Troppi errori grammaticali, puoi stare a casa»: lo sfogo della maestra, la protesta dei genitori, la risposta del preside - In un acceso scontro tra una scuola paritaria e una famiglia a Treviso, si accendono le polemiche sui metodi educativi.

