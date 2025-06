Per come siamo messi cara Figc la scelta migliore per la Nazionale è Mouinho

In un panorama calcistico spesso segnato da decisioni discutibili, l’idea di affidare la panchina della Nazionale a José Mourinho potrebbe rappresentare una svolta decisiva. Con la sua esperienza e il suo carattere deciso, il portoghese potrebbe ridare slancio e orgoglio alla nostra squadra, dimostrando che anche nei momenti più difficili, la passione e la competenza fanno la vera differenza. La domanda è: sarà lui la chiave per risollevare le sorti del nostro calcio?

Se al moribondo serve il ringhio di Gennaro Gattuso da Corigliano Calabro, un tempo feroce pitbull del centrocampo del Milan, ma oggi innocuo come il cagnetto che Aldo, Giovanni e Giacomo perdono i. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Per come siamo messi, cara Figc, la scelta migliore per la Nazionale è Mouinho

In questa notizia si parla di: siamo - messi - cara - figc

Michela Glorio (centrosinistra) è il nuovo sindaco di Osimo e festeggia (aspettando solo l'ufficialità): «Ci siamo messi in gioco con umiltà» Gli aggiornamenti - Michela Glorio, rappresentante del centrosinistra, si prepara a festeggiare la sua elezione a sindaco di Osimo, in attesa dell'ufficialità.

PILLOLE DI SPORT…LIFE: ULTIMI 90 MINUT, TUTTO PUO' SUCCEDERE SIAMO ANCHE SU RIETILIFE TV, CANALE 210 Nuova puntata della trasmissione condotta da... Vai su Facebook

Per come siamo messi, cara Figc, la scelta migliore per la Nazionale è Mouinho ilfoglio.it scrive: La Germani si giocherà la vittoria nelle finali della Serie A contro la Virtus Bologna L'allenatore spagnolo ha rifiutato per interposto club la ...